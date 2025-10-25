Adana'da Lider Çocuk Tarım Kampı Düzenlendi

Adana'da ilkokul öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alparslan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen kamp 3 gün sürdü.

Programın açılışında İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile tarım, hayvancılık ve güvenilir gıda konularında sohbet eden öğrenciler daha sonra evde turşu yapımı ve çiftlikte keçi besleme etkinliklerine katıldı.

Kampın son gününde Karataş ilçesine ziyarette bulunan öğrenciler tekneyle denize açılarak su ürünleri hakkında bilgi aldı.

Programın sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.