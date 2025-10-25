Haberler

Adana'da Lider Çocuk Tarım Kampı Düzenlendi

Adana'da Lider Çocuk Tarım Kampı Düzenlendi
Güncelleme:
Adana'da ilkokul öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 'Lider Çocuk Tarım Kampı'na katıldı. 3 gün süren kamp kapsamında öğrenciler, tarım ve hayvancılık hakkında eğitim aldı, evde turşu yapımı ve keçi besleme etkinliklerine katıldı.

Adana'da ilkokul öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alparslan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen kamp 3 gün sürdü.

Programın açılışında İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile tarım, hayvancılık ve güvenilir gıda konularında sohbet eden öğrenciler daha sonra evde turşu yapımı ve çiftlikte keçi besleme etkinliklerine katıldı.

Kampın son gününde Karataş ilçesine ziyarette bulunan öğrenciler tekneyle denize açılarak su ürünleri hakkında bilgi aldı.

Programın sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
