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Adana'da kuzenini öldüren sanığa verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı

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Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tartıştığı kuzenini bıçakla öldüren sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tartıştığı kuzenini bıçakla öldüren sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Koza Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te Suriyeli Z.A'nın (22) bıçakla öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan kuzeni A.A'ya (20) 9 Eylül 2026'daki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Mahkemenin kararında, olay günü evde iskambil kağıdıyla oyun oynayan kuzenlerin bilinmeyen nedenle kavga ettiği belirtildi.

Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında arbede yaşandığı anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Maktul Z.A'nın, sanık A.A'ya tokat attığı, sanığın maktulün bu eylemlerini savuşturmaya çalıştığı, arbede esnasında sanığın maktulün hayati öneme haiz bölgelerini de hedef alarak bıçakla vurduğu, maktulün ise aldığı bıçak darbeleri neticesinde öldüğü, olayda maktulün sanığa tokat atmak suretiyle fiziki müdahalede bulunduğu ve bu davranışın sanık üzerinde hiddet ve elem oluşturabilecek nitelikte haksız bir fiil teşkil ettiği kabul edilmiş olup, A.A'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA
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