Haberler

Adana'da kuzenini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.A. (21) ile 10 Kasım 2025'te öldürülen Z.A'nın (22) babası müşteki R.A, avukatlar ve bazı tanıklar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü evde iskambil kağıdıyla oyun oynayan kuzenler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığını belirtti.

Tanıkların anlatımına göre sanığın, kendisini darbeden Z.A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra motosikletle kaçtığını anlatan savcı, A.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

A.A. ise savunmasında, "Kuzenim Z.A. evde beni boğmak istedi, bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumak için elimdeki bıçağı ona doğru salladım. Kesinlikle öldürme amacım yoktu. Olayın şokuyla motosikletle kaçtım. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Baba R.A. ise olayı görmediğini ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde tartıştığı kuzeni Z.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan A.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Üsküdar'daki olaylı seçim sonrası iki isim için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor

Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Gizleyemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti