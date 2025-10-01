Adana'da Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

Adana'da koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın konferans salonunda düzenlenen toplantıda, koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Farkındalık çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirten Gökboğa, "Bugün yapacağımız toplantının, dayanışmamızın güçlenmesine, gönüllülüğün yaygınlaşmasına vesile olmasını ve daha çok çocuğumuzun sıcak bir yuvada büyümesine katkı sağlamasını ummaktayız." diye konuştu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, Gönül Elçileri Projesi'nin gönüllü çalışmayı teşvik ederek toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağını güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Gönül elçilerine teşekkür eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde 10 bin 617 çocuğumuz, 8 bin 876 koruyucu ailenin yanında büyümektedir. Adana olarak 468 çocuğumuzun, 376 koruyucu ailenin yanında sevgi dolu yuvalarda yetişmesine vesile olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayılarla Türkiye genelinde 4. sırada yer almak, bizler için hem büyük bir mutluluk hem de daha fazla çocuğa ulaşmak adına güçlü bir motivasyondur. Ortaya çıkan bu tablo, şehrimizin vicdanının ve merhametinin en somut göstergelerindendir."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince "Koruyucu Aile Hizmetinin Önemi" konusunda sunum gerçekleştirildi.

Programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve koruyucu aileler katıldı.