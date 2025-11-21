Adana'da Komşu Kavgası: Bir Ölü, İki Yaralı

ADANA'da husumetli olduğu komşusu Murat Özsoy 'u (55) öldürüp, oğulları Kemal (24) ve Mustafa Özsoy'u (20) yaralayan Akın Pıtırlı (18) ile kavgaya karışan babası Şaban Pıtırlı (58) tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Akın Pıtırlı, evlerinden çalınan 30 bin lira nedeniyle husumet beslediği Özsoy ailesinin üyeleri ile sokakta karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Akın Pıtırlı, Murat Özsoy ile oğulları Kemal ve Mustafa Özsoy'u bıçakladı. Murat Özsoy hayatını kaybetti, yaralanan 2 oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM'

Kaçan Akın Pıtırlı, olay yerine yakın bir sokakta yakalanırken; emniyetteki ifadesinde, "Evimin önünde motosikletimi park ederken göz göze geldik. Kemal bana, 'Ne bakıyorsun? Kafanı çevir, yoksa keserim' dedi. Tepki gösterince saldırdılar. Kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" dedi. Kavgaya karıştığı belirlenen şüphelinin babası Şaban Pıtırlı da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.