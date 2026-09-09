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Adana'da koluna korkuluk demiri saplanan çocuk kurtarıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarına çıkan çocuğun kolu korkuluk demirine saplandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuk, itfaiye personelinin korkuluğu kesmesinin ardından kolundaki demir parçasının çıkarılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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