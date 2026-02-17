Haberler

Adana'da sağanak; yollar göle döndü

Adana'da sağanak; yollar göle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yaklaşık 15 dakika süren sağanak, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.

ADANA'da kısa süreli sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler de yollarda zor anlar yaşadı. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde de su basan pazar yerindeki esnaf, zor durumda kaldı. Sağanağın etkisini yitirmesi ile su çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı