Adana'da Kazara Vurulan Çocuğun Arkadaşı Tahliye Oldu

ADANA'da kazara ateş aldığı iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla vurulan Murat Aras Hirman'ın (14) ölümüne ilişkin davada 16 yaşındaki arkadaşı M.E.Ş., ilk duruşmada tahliye oldu. Murat Aras'ın annesi Zahide Karabıyık (32), karara tepki göstererek, "Benim acım daha tazeyken, 3 ayda tahliyesine karar verildi. Adalet istiyorum" dedi.

Olay, 22 Nisan'da saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., seyir sırasında belinden çıkardığı tabancayı denemek için havaya ateş açtı. Daha sonra iddiaya göre; kazara tekrar ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. M.E.Ş., 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşının yorgun mermiyle vurulduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan Hirman, 29 Nisan'da hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, suçunu itiraf eden M.E.Ş. tutuklandı.

İDDİANAMEDE 15 YIL HAPSİ İSTENDİ

M.E.Ş. hakkında hazırlanan iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık M.E.Ş.nin 'Olası kastla öldürme' ve 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçlarından yaşının küçük olması da göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'ZARAR VERME KASTIM YOKTU'

İddianamedeki ifadesinde, Murat Aras ile arkadaş olduklarını ve aralarında husumetin bulunmadığını anlatan M.E.Ş., "Arkadaşlarım merak ettiği için tabancamı da yanıma aldım. Motosikletle seyir halindeyken tabanca kemerimi sıktı. Bu nedenle tabancayı çıkartmaya çalıştığım sırada ateş aldı. Murat, 'vuruldum' diye bağırdı. Bunun üzerine motosikleti durdurup, Murat'a müdahale ettikten sonra 112'yi aradım. Arkadaşıma zarar verme kastım yoktu" dedi.

'BİZE DÖNÜP, 'SIKARIM' DEDİ'

Olayın tek görgü tanığı olan S.M. ise M.E.Ş.'nin havaya bir el ateş ettiğini belirterek, "Daha sona bize dönüp, 'sıkarım' dedi. Bir süre ilerledikten sonra M.E.Ş. tekrar ateş etmek için tabancayı kaldırdı ancak ateş almadı. Silahla uğraştığı sırada patladı ve kurşun Murat'a isabet etti. Murat, motosikleti yavaşlatıp, kendini yere attı. Sonra da böbreğini ağrıdığını söyleyip, babasını aramamı istedi" diye konuştu.

3 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Ağustos'ta hakim karşısına çıkan M.E.Ş.'nin, suçun niteliğine, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, yaşı ve tutuklulukta geçen süre göz önünde bulundurularak, mahkeme heyetinin oy çokluğuyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'KALBİ 4 KEZ DURDU, DAYANAMADI'

Kararın ardından konuşan Murat Aras Hirman'ın annesi Zahide Karabıyık, "Oğlum toprağın altında yatarken, katili ilk duruşmada yaşından dolayı tahliye edildi. Ne yapacağımı bilemedim, bir kez daha öldüm. Onu tıraş olmaya gönderdim. Son parasını da ben verdim. Yoğun bakımdayken cebindeki parayı da bana teslim ettiler. Katili bir el havaya ateş etmiş, 2'ncisi de oğlumun sırtından girip, kalbini parçalamış. Yaşam mücadelesi verirken oğlumun kalbi 4 kez durdu, dayanamadı" diye konuştu.

'KARDEŞİNİ AĞABEYSİZ, BENİ KİMSESİZ BIRAKTI'

Oğlunun, duruşmadan 3 gün önce yeni yaşına girdiğini belirten Karabıyık, "Oğlumun top ve uçurtmadan başka bir merakı yoktu. Herkese saygılı, aslan gibi bir evlattı. Bu hayatta güveneceğim tek kişiydi. Kardeşini ağabeysiz, beni kimsesiz bıraktı. Onu çok zor şartlarda büyüttüm. Herkesin bir kaderi olmak zorunda ama oğlumun sonu böyle olmamalıydı. Okuyacaktı, askere gidecekti, belki büyüyünce evlenecekti. Şimdi o toprağın altındayken, katili bunları yaşayacak ne yazık ki" diyerek gözyaşı döktü.

MEZARI BAŞINDA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Katilin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Karabıyık, "Onun içeride olması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyordu. Artık dışarı çıktı, bu dünya benim için bitti. Eli silah tutan bir çocuk, oğlumu toprağın altına koydu. Bu yaştaki çocukların eli silah tutuyor da cezaya gelince neden indirimden yaralanıyor? Benim acım daha tazeyken, 3 ayda tahliyesine karar verildi. Adalet istiyorum" dedi. Öte yandan anne Zahide Karabıyık ve kız kardeşi İlkim'in (5), Murat Aras'ın doğum gününü mezarı başında kutladığı öğrenildi. O anlar, video ile kaydedildi.

