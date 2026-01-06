Haberler

Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde 4 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Gaygısız'ın cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu. Ailesinin şikayeti üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda gencin cesedine ulaşıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu.

Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden 4 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hasan Hüseyin Gaygısız (21) için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Gaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde yürürken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Bunun üzerine bölgede bulunan ormanlık alanda ve Seyhan Baraj Gölü çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Aramalar sırasında, ormanlık alanda ve göl kenarında gence ait çanta ve defterlerin bulunması üzerine, AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından gölde arama yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Gaygısız'ın cesedi gölde bulundu.

Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Gülben Ergen'den yasaklı madde tepkisi: Hep popüler isimler manşet yapılıyor

Gülben Ergen'den zehir zemberek sözler: Hep ünlü tokatlayın
10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe

10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe