Adana'da sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

Adana'da girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, yabancı uyruklu İ.İ, girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gencin bulunması için Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının da katılımıyla çalışma başlatıldı.