Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan şüpheli Hatay'da yakalandı. Irak'a kaçmak üzereyken yakalanan cinayet zanlısı damadın ifadesi de ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E.'yi (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim A. ve kaçmasına yardım eden babası Şerif A.'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

CİNAYET ZANLISI DAMAT VE BABASI IRAK'A KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A. ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ile gencin anne ve babası yakalandı. Yakalanan şahısların Irak'a kaçacağı öğrenildi. Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek, koruma altına alındı.

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Hakim A.'nın, 1 yıl önce evlendiği Şükran A. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı, eşinin evi terk edeceği tehditleri üzerine sık sık tartıştıkları ortaya çıktı. Olay günü Şükran A.'nın, eşinin bakkalına gidip, babasının evine dönmek istediğini söylemesi üzerine tartışmanın başladığı, ailelerin de karışmasıyla büyüdüğü belirtildi.

"KAYINPEDERİM AİLEME SALDIRINCA GÖZÜM KARARDI"

Emniyette sorguya alınan Hakim A., ifadesinde, "Sabah evde kahvaltı yaptıktan sonra, bakkala gittim. Bir süre sonra eşim geldi ve yine tartıştık. Tartışmanın büyümesi üzerine aileler de karışınca kavga iyice alevlendi. Kayınpederim, aileme saldırınca gözüm karardı. Pişmanım." dedi. Baba Şerif A. ise "Gelinim ve oğlum sürekli kavga ediyorlardı. Cinayetin olduğu gün iyice büyüdü. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran'da 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 3 aylık bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.