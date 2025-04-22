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Adana'da Kamu Arazileri İşgalleriyle İlgili Toplantı Düzenlendi

Adana'da Kamu Arazileri İşgalleriyle İlgili Toplantı Düzenlendi
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında yapılan toplantıda, Seyhan Baraj Gölü çevresi ve Karataş kıyı şeridindeki kamu arazilerinin işgalleri ele alındı. Kamu arazilerinin korunması ve yasadışı yapılaşmanın önlenmesine yönelik planlamalar görüşüldü.

Seyhan Baraj Gölü çevresi ve Karataş ilçesindeki kıyı şeridinde bulunan kamu arazilerinin işgallerine yönelik yapılan çalışmalar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik'te düzenlenen toplantıda, kanuna aykırı yapılaşmanın önlenmesi, kamu arazilerinin korunması ve bu alanların kamusal yarar doğrultusunda değerlendirilmesine yönelik planlamalar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, kamu arazilerinin korunmasının yalnızca düzenin sağlanması açısından değil, bölgenin doğal yapısının sürdürülebilirliği bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Bu alanlara yönelik işgalin engellenmesi konusunda titizlikte çalıştıklarını kaydeden Köşger, "Devletin malını izinsiz kullananlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Kamunun hakkını sonuna kadar kullanacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Karataş Kaymakamı Necati Aktan ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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