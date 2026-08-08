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Adana'da Kahvehane Saldırısı: 3 Yaralı

Adana'da Kahvehane Saldırısı: 3 Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kahvehaneye giren yüzü kapüşonlu şüpheli, içeridekilere tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.

ADANA'da bir kahvehaneye giren yüzü kapüşonlu şüpheli, içeridekilere tabancayla rastgele ateş açması 3 kişi yaralandı. Yararılar hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi bağlı Onur Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü kapüşonuyla kapatan kimliği belirsiz şüpheli, elinde tabancayla girdiği kahvehanedekilere rast gele ateş açtı. Saldırıda, vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 3 kişi yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklara girip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kahvehane ve çevresinde güvenlik ölemi alan polis, delil topladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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