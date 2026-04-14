Tartıştıkları kadını otomobilden indirip bıraktılar; o anlar kamerada

ADANA'da 2 kişi, tartıştıkları kadını otomobilden indirip, yere itti. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, 01 UM 864 plakalı otomobildeki tartıştıkları kadını tartaklayıp, araçtan indirdi ve yere itti. Kadın da tartıştığı kişilere vurup, daha sonra otomobilin aynasını kırdı. Şüpheliler kadını bırakarak, otomobile binip bölgeden ayrıldı.

O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı