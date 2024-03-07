Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kadın Tır Şoförü Leyla Elaldı'nın İki Günlük Seferi

Güncelleme:

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki Leyla Elaldı, uzun yıllar farklı iş kollarında çalıştıktan sonra, baba mesleği tır şoförlüğünü meslek edindi. Çalıştığı firmadaki tek kadın tır şoförü olan Elaldı'nın, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Edirne'ye yaptığı 2 günlük seferine AA ekibi eşlik etti.

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki Leyla Elaldı, uzun yıllar farklı iş kollarında çalıştıktan sonra, baba mesleği tır şoförlüğünü meslek edindi.

Çalıştığı firmadaki tek kadın tır şoförü olan Elaldı'nın, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Edirne'ye yaptığı 2 günlük seferine AA ekibi eşlik etti.

Tırının yıkanması, detay temizliğini de kendisi yapan Elaldı, teslim edilecek malzemelerin yüklenmesinin ardından yolculuğuna, dikiz aynasında saçını tarayıp, makyaj yapıp, parfümünü sıkarak İzmir'den başladı.

Yolculuğunun ilk durağı İstanbul'da, Kadıköy ve Bayrampaşa hallerine mal indiren Elaldı, petrol istasyonundaki duraklama noktasında tır içinde geceledi.

Leyla Elaldı, sabah erken saatlerde İstanbul'dan ikinci durağı Edirne Kapıkule'ye hareket etti. Yol boyu 90'lar pop müzik şarkılarını dinleyen Elaldı, güzergahının son noktası Kapıkule'ye yaptığı teslimatın ardından, İzmir'e geri döndü.

İki günlük seyahatinde tırında AA ekibini misafir eden Elaldı, yaptığı açıklamada, tır şoförlüğünden önce pazarda tezgahtarlıktan, muhasebeciliğe, yönetici asistanlığından, avukat yanında katiplik yapmaya kadar birçok farklı işte çalıştığını söyledi.

Çocukluğundan beri yolculuk yapmayı sevdiğini belirten Elaldı, B sınıfı otomobil ehliyetini 19 yaşında aldığını, kendi arabasını aldıktan sonra kısa yolculuklar yaptığını anlattı.

Babası ile sohbeti sırasında tır şoförlüğü yapmayı aklına koyduğunu söyleyen Leyla Elaldı, "Eski bir tırcı olan babamla otururken şakayla karışık 'ben de mi tır şoförü olsam' diye bir şaka yapmıştım. Mevzu buralara kadar geldi. 8 aylık süreçte yurt dışı ve yurt içi bir çok sefer yaptım." dedi.

Elaldı, yeni mesleğine karar verdikten sonra kamyon ve tır ehliyeti almak için 8 ay çalıştığını bildirdi.

"Türk kadını mücadeleyi bırakmamalı"

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki kadın şoför, tırcılık yapmaya karar verdiğinde olumsuz tepkilerle de karşılaştığını ama eleştirilere aldırmadığını söyledi.

Meyve ve sebze nakliyatı için yurt içi ve yurt dışında toplam 60 bin kilometre katettiğini belirten Leyla Elaldı, mesleğe başladıktan sonra gelen yorumları şu sözlerle anlattı:

"Bazı arkadaşlarımdan ve meslektaşlarımdan 'sen yapamazsın, tek başına nasıl gideceksin, evinde otur, ne işin var, yemek yap, kocana bak' gibi cümlelerle karşılaştım. Ancak destek veren de birçok kişi oldu çevremde. Sosyal medyadan yaptığım paylaşımlarımla ilham kaynağı oldum ve başkaları da bu işi yapabileceğine inandı. Sınavlarını geçtiklerinde bana da yazıp sevinçlerini paylaşıyorlar. Sosyal medya hesabıma iş arayan insanlar da yazıyor ve benden yardım istedikleri de oluyor. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."

Kadınların sevdiği işleri yapmak ve para kazanmak için mücadele etmekten korkmamaları, kendi ayakları üzerinde durmak için çalışmaları gerektiğini vurgulayan Leyla Elaldı, "Türk kadını mücadeleyi bırakmamalı. Bu işte ya da başka bir işte, ne olursa olsun bir şeyler yapmaktan çekinmesinler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Edirne Adana İzmir Baba Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title