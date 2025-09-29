Adana'da Kaçak Yapılar Yıkılacak

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, "Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkılacağını belirterek "Adana'da kaçak, illegal hiçbir faaliyete müsaade etmeyeceğim" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Acar da katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, bilgiler aktardı.

Terörle mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Köşger, "Vatandaşlarımızın günlük hayatını tehdit eden hiçbir terör faaliyetine izin verilmemektedir. Bu doğrultuda, Ağustos 2025'te terör örgütlerine yönelik 10 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de tutuklandı" ifadesini kullandı.

SUÇLARA İLİŞKİN İSTATİSTİĞİ PAYLAŞTI

Çeşitli suçlara karşı gerçekleştirilen operasyon ve yaşanan olaylarla ilgili rakamları paylaşan Köşger, 2024 Ağustos ayı ile bu yılın ağustos ayını kıyaslayarak, 'Kasten öldürme' suçunun 7'den 6'ya, 'Tehdit' suçunun 664'ten 653'e, 'Cinsel taciz' suçunun 21'den 19'a, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun 16'dan 15'e, mal varlığına karşı işlenen suçların ise 390'dan 284'e düştüğünü söyledi. Vali Köşger, 'Kasten yaralama' suçunun 684'ten 699'a, 'Cinsel saldırı' suçunun 15'den 16'ya, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunun 31'den 32'ye, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçunun 13'ten 17'ye yükseldiğini kaydetti. Vali Köşger, ayrıca ağustos ayı boyunca 246 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 307 kişi hakkında adli işlem uygulandığını, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 700 kişinin de yakalandığını belirtti.

ORGANİZE SUÇ VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DÜZENLENDİ

Organize suç örgütleri ve narkotik suçlara yönelik çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Köşger, şunları söyledi: "Organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadele kapsamında ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ayrıca uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 193 operasyon düzenlenmiş olup 288 kişi gözaltına alınmış, 151 kişi tutuklanmış, 38 kişi adli kontrol altına alınmıştır. Operasyonlarda 21 kilo 833 gram esrar, 1 kilo 603 gram metamfetamin, 1 kilo 580 gram skunk, 611 gram eroin, 814 gram kokain, 6 kilo 764 gram bonzai, 253 kök Hint keneviri, 242 bin 309 sentetik ecza, 412 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."

'KAÇAK YAPILAR YIKILACAK'

Öte yandan Vali Köşger, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkılacağını belirterek, şöyle konuştu: "Göl 1956 yılında su tutmaya başlamış. Yaklaşık 70 yıldır orada kadastral bir çalışma yapılmamış. Hangi arazinin kime ait olduğu belli değildi. Gölün üzerinde birkaç defa uçak uçurarak kadastral haritaları yerine oturttuk. Örneğin DSİ'nin 788 arazisi var. Bunların 180'inin üzerinde kaçak yapı var. Bu kaçak yapıların yıkılacağını, geçtiğimiz ay sahiplerine tebliğ etmeye başladık. Burası bir hukuk devleti. Her şeyi yasal zemine oturtarak, vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmak istiyoruz. Adana'da kaçak, illegal hiçbir faaliyete müsaade etmeyeceğim. Bunu Yavuz Selim Köşger olarak değil, devletin bu konudaki kararlılığını söylüyorum."