Haberler

Adana'da adadaki yıkıma engel olmak için bıçakla kendisini yaralayan kişi tutuklandı

Adana'da adadaki yıkıma engel olmak için bıçakla kendisini yaralayan kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'daki Menderes Adası'nda gerçekleştirilen kaçak yapı yıkım işlemleri sırasında polise direnip kendisine zarar veren E.Ç. ve A.D. tutuklandı. Yıkımın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların yıkım işlemleri sırasında bıçakla kendisine zarar veren E.Ç. ile polis ekiplerine mukavemet gösteren A.D. tutuklandı.

Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda, bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı onlarca kaçak yapı inşa edildi. Ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanlarının gölün üzerine kadar yayılmasıyla oluşan görüntü, kentte yaşayanların tepkisine neden oldu. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da şikayetleri artırınca, Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adanın boşaltılması için verilen sürenin sona ermesinin ardından dün sabah saatlerinde iş makineleri yıkım için polis eşliğinde adaya geldi. Çevik kuvvet ekibi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de çevrede güvenlik önlemi alındı. Yıkıma karşı çıkan E.Ç., polise direnerek bıçakla kendisine zarar verdi. Bazı işletme sahipleri de iş yerlerini benzin döküp yaktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayların ardından yıkım başlarken, E.Ç., A.D.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, kendisine zarar veren E.Ç. ile polise mukavemet gösteren A.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ç. ve A.D., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor