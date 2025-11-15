Adana'da İnşaatta İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

PTT Evleri Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatın 4'üncü katındaki çalışma sırasında Kubbettin Kaya (45), henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri inşaatta araştırma yaptı.