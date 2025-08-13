Adana'da İnşaat Denetimi Sırasında Mukavemetle Hayatını Kaybeden Müteahhitin Ölümüne Sebep Olan Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana'da İnşaat Denetimi Sırasında Mukavemetle Hayatını Kaybeden Müteahhitin Ölümüne Sebep Olan Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da inşaat denetimi yaparken otomobilin çarptığı müteahhit Abdulgaffur Şenol'un ölümüyle sonuçlanan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olayda, kazadan önce sohbet eden Şenol'un, gelen otomobilden son anda kaçtığı görüldü.

ADANA'da inşaat denetimi yaparken otomobilin çarptığı müteahhit Abdulgaffur Şenol'un (45) ölümüne neden olan kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 8 Ağustos'ta saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, kavşakta Fırat Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Savrulan Fırat Ö.'nün otomobili, önce park halindeki otomobile, ardından apartman inşaatını denetleyen kaldırımdaki müteahhit Abdulgafur Şenol'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücüler Gökhan K. ile Fırat Ö. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Gökhan K. ile Fırat Ö., tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gökhan K. sorgusundan sonra serbest bırakılırken, alkollü olduğu belirtilen Fırat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Şenol'a otomobilin çarptığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Abdulgaffur Şenol ile arkadaşının sohbet ettiği sırada savrulan otomobilin üzerlerine doğru geldiği, arkadaşının son anda koşup kaçarak kazadan kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor

Operasyon an meselesi! Bakan Fidan'dan "Sabrımız taşıyor" mesajı
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit

Orman yangınında kahreden haber! Şehit ve yaralılar var
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu'nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu

AK Parti rozetini takmaya hazırlanırken eski sözleri gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi

Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.