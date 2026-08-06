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Pompalı tüfekle yaralama davasında 8 yıl hapis

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl hapse çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl hapse çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık N.E. (24) ile müşteki S.S. (39) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Sanığın 27 Şubat 2025'te müştekiyi telefonla arayarak tekrar alacağını istediğini anlatan savcı, ikilinin telefonda tartıştığını ifade etti.

Savcı, tartışmanın ardından sanığın gece vakti kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı motosikletle müştekinin Dadaloğlu Mahallesi'ndeki ikametine gittiğini belirtti.

İkili arasında çıkan kavgada N.E'nin pompalı tüfeğiyle S.S'ye 3 el ateş ederek karın ve bacak bölgesinden ağır yaraladığını, müştekinin ikametini de kurşunlayıp olay yerinden kaçtığını ifade eden savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık N.E. olay günü alacağını istediği S.S'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Kavgada kendini korumak amacıyla havaya ateş ettiğini savunan N.E, "S.S'yi kimin yaraladığını bilmiyorum. Ben müştekiye doğru ateş etmedim. İkametini kurşunlamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki S.S. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, direkt kendisini hedef alarak ateş eden N.E'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde 27 Şubat 2025'te husumetli olduğu S.S'yi pompalı tüfekle ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan N.E. olaydan bir gün sonra tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca N.E. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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