Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da husumetliler arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'da husumetliler arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Güncel Haberler

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meseli yüzünden çıkan kavgada, 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meseli yüzünden çıkan kavgada, 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, aynı sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Hasan K., Kamer K., Seçkin K. ve Muhammet Ö., yaralandı. Yaralılar, yakınlarının araçları ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumunun  ağır olduğu öğrenilen Seçkin K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title