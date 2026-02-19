Haberler

Adana -Temizlik işçisi kıyafeti giyen polisten horoz dövüşüne suçüstü; 661 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yapılan operasyonda, horoz dövüştürerek kumar oynatan kıraathaneye baskın yapıldı. 57 kişiye toplamda 661 bin 428 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi savunmasında horozların kendi kendine kavga ettiğini iddia etti. Operasyon sırasında ele geçirilen horozlar koruma altına alındı.

ADANA'da polis, horoz dövüştürerek kumar oynatılan kıraathaneye temizlik işçisi kıyafetiyle oyuncu gibi girip, suçüstü yaptı. 57 kişiye 661 bin 428 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi H.S. (65), ifadesinde, "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup, ringe atlayarak kavga etmeye başladı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Kapısında, Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği tabelası bulunan kıraathaneye temizlik işçisi kıyafeti giyip, oyuncu gibi giren polis, dövüşlerde bahis oynandığını da belirledi. Polis, ringe girerek horozları ayırıp, dışarıdaki ekiplere haber verdi. Suçüstü yakalanan 57 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan 661 bin 428 lira para cezası uygulandı.

'HOROZLAR KORKUP, RİNGE ATLADILAR'

Ekipler, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 9 horoz ile bahiste toplandığı değerlendirilen 2 bin liraya el koydu. Gözaltına alınan kıraathane sahibi H.S., emniyetteki ifadesinde, "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup, ringe atlayarak kavga etmeye başladı" dedi. İşlemlerinin ardından H.S.'ye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvana eziyet' suçlarından adli işlem uygulandı.

HOROZLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Öte yandan polisin suçüstü baskın kameraya yansıdı.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Apartmanda patlama! 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Enkazdan gelecek bir ses bekleniyor
Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var

Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var