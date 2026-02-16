Adana'da Çalıntı Motosiklet İle Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı
Adana'da çaldıkları motosikletle gezerken polis ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinin kapalı otoparkına bırakılan bir motosiklet 5 Şubat'ta çalındı.
Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Otoparkın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen zanlılar A.U. (17) ve H.A'yı (19) merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde çaldıkları motosikletle dolaşırken yakaladı.
Zanlıları gözaltına alan ekipler, motosikleti sahibine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U. ve H.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Motosikletin çalınması iş merkezinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.