Adana'da iki evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında toplam 670 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı tespit edildi. Bir zanlı tutuklanırken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'da iki evden 670 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde 8 Eylül'de M.K'ye ait ikametten 650 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Olaydan 3 gün sonra da Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde H.E'nin evine giren hırsızların, 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptıkları inceleme sonucu zanlıların Yeter U. (41) ve akrabası Özlem U. (18) ile Songül G. (43) olduğunu tespit etti.

Zanlılardan Yeter U, saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, zanlılardan 2'sinin hırsızlık amacıyla H.E'nin evine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
