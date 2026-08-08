Adana'da Helikopterli Dev Güvenlik Uygulaması

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 1592 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 4 eğitimli dedektör köpeği, 4 dron ve polis helikopteri de destek verdi.

Uygulama kapsamında 33 bin 428 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 9 bin 52 araç kontrol edildi.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 kesici alet, 34 mermi, 13 fişek ile 58 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 6 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 263 araç sürücüsüne ise 3 milyon 924 bin 76 lira ceza kesildi.

İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 20 iş yerine para cezası verildi.

Ayrıca, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 21 kişiye toplam 37 bin 66 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA