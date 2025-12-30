Haberler

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ADANA'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

