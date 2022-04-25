Adana'da gasp sanığına 10 yıl hapis cezası verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da gasp sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

AA - Neşet Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da gasp sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

Adana'da, parkta oturan üç kişiye bıçak ve sopayla saldırarak cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 10 yıl hapis ve 3 bin lira para cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da, parkta oturan üç kişiye bıçak ve sopayla saldırarak cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 10 yıl hapis ve 3 bin lira para cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanıklardan D.İ. gelmedi.

Sanık avukatının hazır bulunduğu duruşmada olayın görgü tanığı Ç.D. dinlendi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık D.İ'nin, "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, yargılama sürerken geçen yıl yaşamını yitiren diğer sanık B.T. hakkındaki davanın ise düşürülmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl, "kasten yaralama" suçundan da 3 bin lira para cezasına çarptırdığı D.İ. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün de devamına karar verdi.

Hayatını kaybeden sanık B.T'nin ise davası düşürüldü.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de B.T. ve D.İ. parkta oturan Ç.D, Ü.K. ve H.A'ya bıçak ve sopayla saldırmış, Ü.K. yaralanmıştı. Şüpheliler, H.A'nın da cep telefonunu gasbetmişti.

AA / Neşet Karadağ - Güncel

Para Cezası, Cumhuriyet, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title