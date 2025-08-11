Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu ve Trafik Cezaları Uygulandı
Kozan ilçesinde, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan denetimlerde yakalandı. Son bir haftada 32 noktada gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi ve birçok sürücüye para cezası uygulandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 32 noktada asayiş ve trafik denetimi yaptı.
Çalışmada, 69,28 gram uyuşturucu ele geçirildi, 113 sürücüye para cezası uygulandı, 27 araç trafikten men edildi.
Denetim sırasında ekipler, hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel