Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Adana'da Yeter U. adlı kadın, kızı ve bir arkadaşıyla birlikte iki ayrı evden toplamda 670 bin lira değerinde altın ve para çaldı. Yeter U. güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanırken, diğer şüpheliler için henüz bir iz bulunamadı. Yeter U. tutuklandı.

ADANA'da yüzlerini eşarpla gizleyen Yeter U. (41), farklı tarihlerde kızı Özlem U. (18) ve Songül G. (43) ile kapılarını zorlayarak girdiği 2 ayrı evden, 670 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Yeter U. yakalanırken, diğer 2 şüpheli ise bulunamadı. İfadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" diyen Yeter U., tutuklandı.

Olay, 8 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Yeter U. ile kızı Özlem U., kapısını zorlayarak açtıkları M.K.'nin evine girdi. Yaklaşık 40 dakika evde kalan şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan 650 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler daha sonra evden ayrılıp, Kozan Caddesi'nde otobüse binerek bölgeden uzaklaştı.

Bu olaydan 3 gün sonra Yeter U., bu kez de Songül G. ile birlikte H.E.'nin Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki evine aynı yöntemle girdi. Yatak odasındaki 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alan şüpheliler, evden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YAKALANDI, 2'Sİ ARANIYOR

Evlerine döndüklerinde hırsızlıkları fark eden M.K. ve H.E.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Yeter U. gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin ise izine ulaşılamadı. Songül G. ile Özlem U.'nun yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ, TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Yeter U. sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Belirtilen tarihlerde o bölgelere hiç gitmedim. Hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
