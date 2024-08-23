Kardeşine kötü davranan eniştesini, 'Sen ne karışıyorsun' deyince öldürmüş

Olay, 19 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Cafer Gültekin'in (35) 2 yıllık eşi S.G. (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, boşanma kararı aldı. Ailesinin evine yerleşen S.G., olay günü eşyalarını toplamak için babasıyla birlikte eve gitti. Bu sırada eve gelen Gültekin, eşinden eve dönmesini istedi. S.G. bu teklifi reddedince Cafer Gültekin, çıkan tartışmada kayınpederini darbetti. S.G., babasıyla birlikte çıkıp, tekrar ailesinin evine döndü.

Durumu öğrenen S.G.'nin fabrika işçisi ağabeyi V.Ö. (38), eniştesi Cafer Gültekin'i telefonla arayıp, konuşmak için olay yerine çağırdı. Parkta buluşan V.Ö. ile Gültekin arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.Ö., eniştesini tabancayla başından vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cafer Gültekin, 2 gün sonra tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise V.Ö.'yü saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM, SİNİRDEN GÖZLERİM KARARDI"

Emniyete götürülen V.Ö.'nün, ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davrandığını duydum. Aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, 'Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı. Öldürmek istemedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gültekin çiftinin çocuklarının olmadığı öğrenildi.