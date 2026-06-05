Haberler

Adana'da lise öğrencilerinin ödüllü "Emanet" filminin gösterimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da MEB koordinasyonunda düzenlenen 'Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar' yarışmasında birinci olan 'Emanet' adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler başarılarından dolayı tebrik edildi.

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda düzenlenen "Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar" konulu yarışmada birincilik elde eden "Emanet" adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Üstün, Adana Seyhan ÇEP Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, kısa filmin hazırlanmasına katkıda bulunanları tebrik etti.

Okul müdürü Saffet Alptekin de öğrencilerinin sadece kısa film alanında değil, farklı branşlarda da önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Filmin rehberliğini yapan Radyo ve Televizyon Bölümü öğretmeni Ömürzat Toparlak da kısa filmlerinin ödül almasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından "Emanet" filminin gösterimi yapıldı.

Daha sonra film ekibine başarı, katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor