Adana'da Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Adana'da Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Adana Şubesi tarafından Dünya Astsubaylar Günü ve TEMAD'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Adana Şubesi tarafından Dünya Astsubaylar Günü ve TEMAD'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TEMAD Adana Şube Başkanı Oğuz Şahin, programda yaptığı konuşmada, emekli astsubayların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Törene siyasi parti temsilcileri, dernek yetkilileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
