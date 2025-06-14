Adana'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan Cono Aşireti'ne mensup 7 kişilik çete yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı.

ADANA'da sosyal medya ve internet sitelerinde satış yapan 13 kişiyi adreslerine çağırıp, dolandırdığı belirlenen Cono Aşireti'ne mensup 7 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve internet sitelerinde cep telefonu, mobilya, beyaz eşya ve kurbanlık hayvan satışı yapan 13 kişiyi dolandıran çeteyi deşifre etti. Cono Aşireti mensubu olduğu belirlenen 3'ü kadın 7 şüphelinin, satıcıları kendi adreslerine çağırdığı, ürünleri aldıktan sonra ücreti de banka hesabına göndereceklerini söyleyerek kaybolduğu tespit edildi. Bazı olaylarda kadın şüphelilerin, satıcıları cinsel taciz iddiasıyla tehdit edip şikayetçi olmaması için zorladıkları saptandı.

Ekipler, Özel Harekat polisinin de desteğiyle, belirlenen adreslere 12 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılıp girilen evlerde Çağla D., Hazel O., Hazal Y., Emirhan D., Cezmik D., Soner D. ve Nizar O. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, dolandırıcılık yapmadıklarını, satın aldıkları ürünlerin ücretini ödediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla D., Hazel O., Emirhan D. ve Cezmik D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı; diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

İran'ın hava saldırısında evi vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Süper Lig'in genç yıldızı evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.