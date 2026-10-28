Adana'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü eski AK Parti üyesi Aydın öldü, kaza kamerada

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ADANA'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mert Aydın'ın (33) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Eski AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mert Aydın'ın kullandığı 01 TR 002 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yön levhası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mert Aydın'ın kullandığı otomobilin yön levhası direğine çarptığı anlar yer aldı. Aydın'ın cenazesinin, bugün öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı