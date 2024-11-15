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Adana'da Deniz Bisikletine Binen Genç Kız Kayboldu

Adana'da Deniz Bisikletine Binen Genç Kız Kayboldu
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Adana'da 15 yaşındaki Medine G., kiraladığı deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıktan sonra dengesini kaybedip suya düştü. Dalgıç polisler, genç kızı bulmak için arama çalışmalarına başladı.

ADANA'da dün kiraladığı deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü'ne açılan Medine G. (15), dengesini kaybedip suya düşerek kayboldu. Dalgıç polisler, Medine için arama çalışması başlattı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine G., Adnan Menderes Bulvarı'nda kıyıdaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Medine G., suya düştü. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Dalgıç polislerin ara çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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