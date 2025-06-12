Annesini öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da tartıştığı annesi Zukaa Mahmoud'u, çalıştığı kebapçıda bıçaklayarak öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Ali Daaboul, adliyeye sevk edildi. Mahmoud'un, birlikte yaşadığı oğlu Daaboul ile hamile gelini H.Y.'nin evden ayrılmasını istediği için tartıştıkları ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 11 Haziran'da meydana gelen olayda, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan 5 çocuk annesi Zukaa Mahmoud, sabah erken saatte evden çıkıp, iş yerine gitti. Mahmoud temizlik yaparken, kısa süre sonra iş yerine tekstil işçisi oğlu Ali Daaboul geldi. Çıkan tartışmada tezgahtaki bıçağı alan Daaboul, annesini defalarca bıçakladı. Göğüs ve boğazına aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanan Zukaa Mahmoud kanlar içinde yere yığılırken, Ali Daaboul kaçarak uzaklaştı. Çağırılan sağlık ekipleri, Mahmoud'un hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN ÖNCE TELEFONDA TARTIŞMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Sümer Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Ali Daaboul'u yakaladı. Yapılan araştırmada, Zukaa Mahmoud'un, birlikte yaşadığı gelini H.Y. ve oğlu Ali Daaboul'un evden ayrılmalarını istediği ortaya çıktı. Olay sabahı hamile eşi H.Y.'yi kontrol için hastaneye götüren Ali Daaboul'un, telefonda annesiyle tartıştığı, cinayetin de bu nedenle işlendiği bildirildi.

"CİNAYETİ BİR ANLIK ÖFKEYLE İŞLEDİM'"

Emniyete götürülen Ali Daaboul, ifadesinde, "Annem, hamile eşimle evi terk etmemi istiyordu. Bu nedenle bir süredir aramız bozuktu. O sabah telefonda tartışınca kendimi kaybettim. Cinayeti bir anlık öfkeyle işledim" dedi. İşlemleri tamamlanan Daaboul, adliyeye sevk edildi. Mahmoud'un cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

MOTOSİKLETLE GİDERKEN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Ali Daaboul'un, annesinin yanına giderken motosikletle caddeden geçtiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.