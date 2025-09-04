Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde bulunan çay ocağına seyir halindeki motosikletten tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda çay ocağında oturan E.K. ve M.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.