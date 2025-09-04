Haberler

Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir çay ocağına motosikletten açılan ateş sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde bulunan çay ocağına seyir halindeki motosikletten tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda çay ocağında oturan E.K. ve M.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.