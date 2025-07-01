Adana'da Boşanma Sonrası Cinayet ve İntihar

Adana'da Boşanma Sonrası Cinayet ve İntihar
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, boşandığı kadının annesini vurarak öldüren Serdar Yılmaz intihar etti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde, Serdar Yılmaz (42), D.Y. ile bir süre önce boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Serdar Yılmaz, boşanmalarında D.Y'nin ilk eşinin annesi H.D'yi (61) sorumlu tuttu.

Yılmaz, H.D'nin evine giderek eşiyle boşanmasına neden olduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada H.D'yi göğsünden vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yılmaz, burada teslim olmamak için tabancayla başına ateş açtı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırırken, Serdar Yılmaz'ın ise öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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