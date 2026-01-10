Haberler

Enes'i, 4 bin liralık borç tartışmasında öldürmüş

Enes'i, 4 bin liralık borç tartışmasında öldürmüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, 20 yaşındaki Resul Tayyar Öney, tartıştığı 19 yaşındaki Enes Doğan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın borç meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Öney, olayın ardından yakalandı ve tutuklandı.

ADANA'da tartıştığı Enes Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldüren Resul Tayyar Öney (20), polisin takibi ile yakalandı. Öney'in, Doğan'a 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı.

Olay, 8 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. Enes Doğan, sokakta buluştuğu Resul Tayyar Öney ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Öney, cebinden çıkardığı bıçakla Doğan'ı karın ve göğsünden yaraladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Doğan'ı yerde hareketsiz yatarken bulan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Enes Doğan'ın cenazesi, toprağa verildi.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI ÇIKARDIM'

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada; şüpheli Öney'in, Doğan'a 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Yenibaraj Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin geldiğini görünce kaçan Resul Tayyar Öney, takip sonucu yakalandı. Emniyete götürülen Öney, ifadesinde, "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar