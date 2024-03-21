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Adana'da Bir Kişi Evde Tabancayla Öldürülmüş Halde Bulundu

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki üç katlı evin son katından silah sesi geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, dairede Uğur İşler'in (29) cansız bedeniyle karşılaştı.

Tabancayla öldürüldüğü belirlenen İşler'in cenazesi morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Çanaklı Adana Kozan Olay Cinayet Güncel Haberler

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