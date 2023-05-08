Adana'da bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Ceyhan ilçesinde bir kadın evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Ceyhan ilçesinde bir kadın evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda polis ekipleri, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 2 çocuk annesi Derya Şengül'ün (45) evini kontrol etti.

Adrese giden ekipler yaptıkları kontrolde Şengül'ün göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şengül'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.