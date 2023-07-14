Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı Adana'da belediyeden güldüren anons: Lütfen güneşe ateş etmeyiniz

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aşarken, araçla gezen Seyhan Belediyesi ekiplerinin yaptığı uyarı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yurt genelinde sıcak havanın etkili olduğunu belirten Seyhan Belediyesi, "Zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz" dedi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Adana'da Seyhan Belediyesi'nin vatandaşlara yaptığı uyarı güldürdü. Araçla sokakları gezen belediye ekipleri, "Zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz" şeklinde anons yaptı.

Türkiye'yi esir alan sıcak hava dalgası, zaten sıcak olan Adanayı iyice kavurdu. Şehirde termometreler 47 dereceyi gösterdi.

"LÜTFEN GÜNEŞE ATEŞ ETMEYİNİZ"

Geçmiş yıllarda "güneşe ateş edilen şehir" diye hafızalara kazınan Adana'da Seyhan Belediyesi'nin vatandaşlara yaptığı uyarı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokaklarda araçla gezen belediye ekipleri vatandaşlara megafonla, "Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz." uyarısında bulundu.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYİ GEÇTİ

Öte yandan Adana'da hissedilen sıcaklık nemle birlikte 50 dereceyi geçti. Bunun üzerine birçok kişi, çareyi parklardaki ağaçların gölgesine sığınmakta buldu.

ÖLÜMÜ GÖZE ALIP SULAMA KANALLARINA GİRDİLER

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise ölüm tehlikesini hiçe sayıp sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise kentte sıcakların hafta sonu etkisini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.