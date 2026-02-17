Haberler

Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih öldü

Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih öldü
Güncelleme:
Adana'da yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına motosiklet çarptı. Kazada 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Aile, cenazeyi Kayseri'de toprağa verdi.

ADANA'da yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, motosiklet çarptı. Kazada 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü kaçtı.

Kaza, 15 Şubat'ta öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Hilal Öztürk, içinde 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu bebek arabası ile yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosikletli olay yerinden kaçtı. Bir otomobille Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, kurtarılamadı.

KAYSERİ'DE TORPAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi ve yakınları, teslim aldı. Bebek Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verilirken; aileyi ziyaret eden Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ankara'da polis olarak görev yaptığı öğrenilen baba Mustafa Kemal Öztürk'e başsağlığı diledi. Öte yandan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
