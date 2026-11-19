Adana'da Barbara'nın bulduğu 3 kilo 740 gram skunkla 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da polisin TAG Otoyolu'nda durdurduğu otomobilde narkotik köpeği Barbara'nın tepki verdiği yedek lastik bölümünde 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
ADANA'da polisin, durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Barbara' ile yapılan aramada, yedek lastik bölümünde 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. (42) ve H.B. (38), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları otomobili, Sarıçam ilçesinde durdurdu. Sürücü İ.T. ile yanındaki H.B.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın, otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yedek lastik bölümüne gizlenmiş 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ile H.B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.