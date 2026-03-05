Adana'da çıkan yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'ndeki bir barakada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında baraka kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı