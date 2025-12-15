Haberler

Adana'da bakkalda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bakkalda uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan U.K. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın iş yerinde yakalanan uyuşturucu ve paketleme malzemeleri ise dikkat çekti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bakkalda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta tutuklanan U.K. için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, sigara paketine gizlediği 18,91 gram sentetik uyuşturucu ve 22 uyuşturucu hapı bakkalına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, U.K'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1800 lira, iş yerinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu anlatıldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, U.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

