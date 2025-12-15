Adana'da bakkalda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bakkalda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta tutuklanan U.K. için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, sigara paketine gizlediği 18,91 gram sentetik uyuşturucu ve 22 uyuşturucu hapı bakkalına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, U.K'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1800 lira, iş yerinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu anlatıldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, U.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.