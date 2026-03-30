Haberler

Kozan ilçesinde firari 5 zanlı ve 3 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı ve kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 37 noktada 265 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Farklı suçlardan aranan 5 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

Denetimde 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 31 fişek, 25,65 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Trafik denetiminde de 514 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 17 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

