Adana'da Arazi Anlaşmazlığı Sebebiyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adana'da Arazi Anlaşmazlığı Sebebiyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karataş ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

ADANA'nın Karataş ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Nuri Kılınç (50) öldü, 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenimurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çatışmada aynı aileden Nuri Kılınç (50), ağabeyi Zeynel K. (60) ve yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28) ile karşı taraftan Bayram E. (61) ve oğulları uzman çavuş Celal E. (30) ile Mustafa E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nuri Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kılınç'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayın şüphelilerini tespit etmek için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var

Lunaparkta büyük facia!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez

Süreç komisyonunda ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.