Adana'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldü, Kızı Yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde araç park etme yüzünden çıkan kavgada bir baba hayatını kaybederken kızı yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Hasan Akgün (39) ile komşusu D.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (14) yaralandı.

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından vurulan kızı A. Akgün ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A. Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.

Ekipler, girişleri zırhlı polis araçlarıyla kapatılan sokakta ve bazı park halindeki araçlarda delil topladı.

Hasan Akgün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
