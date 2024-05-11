Adana'da Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Kaymakam Mehmet Aksu, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi. Halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı etkinlikte, kursiyerlerin hazırladığı yağlı boya tabloları sergilendi. Aksu, anneleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm annelerin gününü kutladı ve şehit annelerine çiçek verdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Mehmet Aksu, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi.
Halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı programda, kursiyerlerin hazırladığı yağlı boyadan oluşan tablolar sergilendi.
Aksu, burada yaptığı konuşmada, bu özel günde anneleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Varlığımızı borçlu olduğumuz, bizleri hayata hazırlayan, ilk öğretmenimiz, koruyucumuz ve yetiştiricimiz olan tüm annelerimizin gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.
Konuşmanın ardından Aksu, şehit annelerine çiçek verdi.